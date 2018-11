Seit über 30 Jahren besteht eine Partnerschaft der Seelsorgeeinheit Heilige Dreifaltigkeit Donaueschingen mit der Pfarrei Cristo Redentor in Trujillo-La Nória im Norden von Peru. Padre Faustino (vorne in der Hocke) aus der Partnergemeinde kam jetzt zu Besuch. Der Perukreis besuchte mit dem 84-jährigen Gast das Kardinal Bea Museum in Riedböhringen. Am Sonntag bedankte sich Faustino im Gottesdienst, den er mit Pfarrer Erich Loks zusammen zelebrierte, für die jahrelange Unterstützung durch die Donau­eschinger Gemeinde. Foto: Enssle