Donaueschingen Premiere für FC Wolterdingen

Donaueschingen-Wolterdingen (gw). Zum ersten Mal in der 40-jährigen Historie des Donaueschinger Stadtteilturniers wurde der FC Wolterdingen mit 15 Punkten und der besseren Tordifferenz gegenüber dem punktgleichen Veranstalter und Pokalverteidiger DJK, den man im entscheidenden Spiel 4:1 bezwang, AH-Stadtmeister in der Baarsporthalle. Auf den Plätzen drei und vier folgten der SV Aasen und der FC Grüningen. Unter dem bewährten Turnierleiter Gerhard Leuthner und den erfahrenen Schiedsrichtern Horst Kienzler und Martin Roth lieferten sich die vier AH-Teams in einer Doppelrunde überaus faire und torreiche Partien, freuten sich die Veranstalter.