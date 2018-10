Donaueschingen Premiere beim Erntedankfest gelungen

Einstand geglückt: Die neu gegründete Landjugendgruppe aus Wolterdingen bereicherte das Kreiserntedankfest und hat ihren ersten großen Auftritt standesgemäß und mit Bravour hinter sich gebracht.

Donaueschingen-Wolterdingen. 20 Vereine gibt es in Wolterdingen. Doch speziell einen nur für Jugendliche fand man nicht darunter. Dies sei auch der ausschlaggebende Punkt gewesen, den schon länger schlummernden Gedanken umzusetzen. Im September 2017 meldeten dann zehn Jugendliche offiziell ihren Wunsch bei der Geschäftsstelle des Bundes Badischer Landjugend in Freiburg an, was sehr positiv angenommen wurde, erzählt Andreas Müller.

Wenige Wochen später folgte ein Gespräch mit dem Landes- und Kreisvorsitzenden. In der heutigen Zeit sei es selten, dass sich noch eine Gruppe bilde, hieß es von deren Seite. Doch Unterstützung sei gewiss. Auch Ortsvorsteher Reinhard Müller wurde von dem Ansinnen unterrichtet. Eine Informationsveranstaltung fand am 1. November statt.