Donaueschingen Praxisbezug wesentlicher Bestandteil bei Veranstaltung

–Der Export ist ein maßgeblicher Wirtschaftsfaktor in der Region. Im vorigen Jahr stiegen die Umsätze mit dem Ausland, die von verarbeitenden Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern erzielt wurden, um 7,6 Prozent auf rund 8,3 Milliarden Euro an. Dienstleistungen oder Exportgeschäfte kleinerer Unternehmen sind hier noch nicht einmal mit erfasst. Mit dem zweiten Außenwirtschaftsforum am Mittwoch, 13. Juni, in den Donauhallen möchte die Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg diesen Schwung begleiten.

Mit viel Praxisbezug werden Informationen für international tätige Unternehmen vermittelt. Das Programm reicht von Fachvorträgen über Workshops bis zu Podiumsdiskussionen zu aktuellen außenwirtschaftspolitischen Themen. Sei es die Vorstellung einer integrierten Softwarelösung für den Bereich Zoll, Einblicke in die neuen Mehrwertsteuer-Pflichten in der Schweiz aus erster Hand von der Handelskammer Deutschland-Schweiz oder auch die Diskussion zur Nutzung digitaler Instrumente für mehr Marktchancen – es werden viele aktuelle Gebiete beleuchtet. Mit diesem praxisnahen Programm sei man im süddeutschen Raum einzigartig, sagte die IHK-Zollexpertin Ingrid Schatter.

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.aussenwirtschaftsforum-sbh.de