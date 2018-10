Donaueschingen Post-Agentur setzt auf Verbesserungen

Donaueschingen (wur). "Ich überlege mir derzeit eine pas sende Lösung", sagt Mariaelen Floridia, die die Post-Partnerfiliale seit Anfang Oktober betreibt. Schritt für Schritt bemüht sie sich, den Service praktikabler und kundenfreundlicher zu gestalten.

Beispiel Rampe. Eine ausgelegte Metallplatte mit Rillenprofil überbrückt die 16 Zentimeter Höhenunterschied zwischen Straße und Eingangsbereich. Sie hilft auch Menschen, die auf einen Rollator angewiesen sind, in die Post zu gelangen. Für Floridia, die mit ihrem Mann Carmello auch Post- und Partnerfilialen in Hüfingen, Brigachtal und Gosheim betreibt, ist das nicht genug. Demnächst soll noch eine breitere Rampe während der Geschäftszeiten ausgelegt werden. Apropos Geschäftszeiten: Im Gegensatz zum Standort Schulstraße laufe der Postbetrieb auch an Mittwochnachmittagen, betont die Betreiberin.

Der ehrenamtliche Behindertenbeauftragte der Stadt, Manfred Kempter, hat sich die Agentur angesehen. Er habe, so sagt der Rollstuhlfahrer, am Donnerstag, noch vor der Mittagsschließung, allerdings keine Rampe gesehen, widerspricht er der Betreiberin. Kemter würde sich einen Handlauf vor dem Eingang wünschen. Das gäbe älteren Leuten, die nicht mehr sicher auf den Beinen sind, mehr Sicherheit. Klasse fände er auch, wenn in der Nähe der Filiale ein Behindertenparkplatz ausgewiesen würde: Was aber eine Aufgabe der Stadt wäre. Dieser Anregung fügt er einen Kritikpunkt bei der Innenausstattung an. "Leider fehlt zumindest ein abgesenkter Tresen, an dem beispielsweise kleinwüchsige Menschen bedient werden können."