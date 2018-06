Donaueschingen Polizeistatistik weist Schräglage auf

Donaueschingen (wur). Im Zuständigkeitsgebiet des Polizeipräsidiums (PP) Tuttlingen liegt hier die einzige Erstaufnahmeeinrichtung. Kriminalitätszahlen, die Asylbewerbern und Flüchtlingen zugeordnet werden können, schlüsselte Thomas Knörr, Leiter des Reviers Donaueschingen, transparent auf. Sein Fazit: Die Kriminalität dieses Personenkreises ist meist geringfügig und richtet sich kaum gegen die einheimische Bevölkerung. "Man muss hier keine Angst haben." "Auch mit der Erstaufnahmestelle ist Donaueschingen eine sichere Stadt", pflichtete ihm Oberbürgermeister Erik Pauly bei.

Sonderfall Flüchtlinge: Bei der Häufigkeitszahl, der auf 100 000 Einwohner hochgerechneten Messzahl, die zu Vergleichen herangezogen wird, liegt Donaueschingen jetzt im PP-Bereich knapp vor Tuttlingen an der Spitze. Würde man die etwa 300 den BEA-Bewohnern zugeordneten Straftaten herausrechnen, würde man im Mittelfeld der Häufigkeit landen, sagte Knörr. Und: Sigmaringen, Standort der nächstgelegenen Aufnahmestelle, müsse mit einer etwa doppelt so hohen Häufigkeitszahl klarkommen. 2019, so Pauly, werde die Bedarfsorientierte Erstaufnahme (Bea) aufgelöst. Das dürfte sich auf die Kriminalstatistik auswirken. Die Zahl der Straftaten stünden in Proportion zu den Belegungszahlen der Einrichtung. Diese gehen weiter zurück. Dort leben aktuell 245 Menschen. 2017 waren es zwischen 305 und 760.

Ausländische Tatverdächtige: Auf 50,4 Prozent gestiegen ist der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger. Bei Jugendlichen (minus 22 Prozent) und Kindern (minus acht Prozent) ging die Zahl der Tatverdächtigen zurück. 394 von 1106 ermittelten Straftaten waren Asylbewerbern und Flüchtlingen zuzuordnen. Eingerechnet sind Mehrfachtäter, aber auch Täter mit Wohnsitz außerhalb Donaueschingens. 288 Straftaten wurden von Menschen begangen, die in der Notunterkunft wohnten. Diebstähle (109), Körperverletzungen (68), Beleidigungen (31) oder Bedrohungen (15) hätten wenig Relevanz für die Allgemeinbevölkerung gehabt, so Knörr.