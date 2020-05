Donaueschingen Polizei ermittelt noch immer zu Mainacht-Vandalismus

Mülleimer beschädigt

Der unheilvolle Streifzug nahm in der Stadionstraße seinen Anfang. Am Stadion und an der Tennishalle wurden die Fassaden verschmiert, an einer Pferdekoppel die Zaunelemente beschädigt. Ferner wurden Mülleimer beschädigt und Gegenstände auf die Straße gelegt. Zwischenzeitlich bilanziert die Stadt weitere Schäden. Im Innenbereich des Reitturniergebäudes wurden die Abdeckplane mit blauer Graffitifarbe beschmiert sowie ein Teil einer Sitzbank angezündet.