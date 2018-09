Donaueschingen "Politik muss Korruption bekämpfen"

In Vác, genauso wie auch auf dem Land, gibt es geteilte Meinungen. Tatsächlich wurden mit Unterstützung der EU viele positive Entwicklungen in der Stadt und ihrer Umgebung angestoßen. Aber wir sehen auch, dass man sich in Brüssel nicht bewusst ist, wie das ungarische Volk wirklich lebt. 1989, nach der Wende, hatten die Menschen große Hoffnungen, dass sie in zehn bis 15 Jahren in vergleichbaren Standards wie die Deutschen leben könnten, aber im Vergleich haben wir bei Löhnen und Lebensbedingungen sehr große Unterschiede. Einige Ungarn geben der EU die Schuld. Nicht die Regierungen, sondern die Menschen sollte die Unterstützung direkt und spürbar erreichen.

Steuersenkungen. Steuern auf Löhne sind in Ungarn immer noch hoch und ein einstufiges Steuersystem mit aktuell 15 Prozent Einkommensteuer ist für die niedrigen Einkommen sehr belastend, während Wohlhabende gut davon kommen. Politik muss für die kleinen Leute offen sein und unter anderem die Korruption stärker bekämpfen.

Die Arbeitslosigkeit liegt in Vác mit 2,5 Prozent deutlich unter dem nationalen Durchschnitt. In den letzten Jahrzehnten haben sich mehrere Unternehmen in der Stadt niedergelassen, typischerweise deutsche Unternehmen. Größter Arbeitgeber ist die Zollner Elektronik Kft mit Hauptsitz in Zandt, die über 1000 Mitarbeiter beschäftigt. Die Firma Contitech in Vác, ein Tochterunternehmen von Continental, hat sich in letzter Zeit rasant entwickelt. Die Duna-Dráva Cement Kft, deren Eigentümer Heidelberg Zement und Schwenk Zement sind, hat beispielsweise eine Investition in Höhe von sieben Milliarden Forint (etwa 22 Millionen Euro) in eine hochmoderne Anlage getätigt. Wer also arbeiten will, findet Arbeit in Vác oder in Budapest. In einigen Sparten mangelt es an Arbeitskräften, daher lassen einige Firmen noch jeden Tag Arbeitnehmer aus der Slowakei mit Bussen anreisen.

In Vác gibt es ein großes öffentliches Krankenhaus, das zuvor städtisch war. Die Einrichtung ist typisch für die ungarische Gesundheitsversorgung: es gibt nie genug Geld. Auf der einen Seite gibt es immer noch ein "Dankbarkeits-Geldsystem". Das heißt, dass Patienten Ärzte zusätzlich bezahlen, damit diese bevorzugt helfen. Dies ist sogar durch ein Gesetz erlaubt, wenn der Patient das aus freien Stücken macht.

Viktor Orbán wurde mit zwei Dritteln wieder Ministerpräsident von Ungarn, was für viele eine Überraschung war. Dabei spielte es eine große Rolle, dass die Opposition uneins ist. Aber Fidesz hat das Wahlsystem verändert, so dass Zweidrittelmehrheit mit weniger als der Hälfte der Stimmen erreicht werden kann.

Ja, sicher, aber sie reden vorsichtshalber nicht über Politik. Politik ist heute in Ungarn ein eher negativer Multiplikator und weniger ein verbindendes Element der Gesellschaft.

Zoltán Furucz (64) ist der Gründer und Chefredakteur des Váci Napló. Er arbeitet seit 45 Jahren als Journalist. 1992 wurde der Váci Napló gegründet, die heute die einzige im Familienbesitz befindliche Zeitung unter den kleinen regionalen Zeitungen Ungarns ist. Der Váci Napló erschien zum ersten Mal vor 26 Jahren, anfangs zwei Mal pro Woche, derzeit wöchentlich einmal am Freitag auf 20 Seiten und wird nicht nur in der Stadt Vác, sondern auch in den umliegenden Städten und Gemeinden gelesen. Anita und Angelika sind die Töchter von Zoltan Furucz. Beide haben einen guten Draht nach Donaueschingen. Anita arbeitet mit beim Váci Napló. Angelika Furucz, seit 2013 verheiratet mit Dirk Müller, arbeitet im Fremdenverkehrsamt am Donaueschinger Rieple-Platz. Sie ist mit ihren Kolleginnen Ansprechpartner für Touristen und Gäste, die in Donaueschingen Urlaub machen. Angelika Müller hat das Interview mit Vater Zoltan Furucz übersetzt.

Wer ist Atilla Fördös?

Wie groß ist der Gemeinderat im Augenblick?

Was sind aktuelle Themen in Vác?

Wie ist die Stimmung in der Stadt, Spürt man Konflikte?

Ist Europa eine Hoffnung für Ungarn oder eine Enttäuschung?

Was wünschen sich Unternehmen von der Politik?

Wie stellt sich der Arbeitsmarkt dar?

Sind die Menschen zufrieden mit dem Gesundheitssystem?

Sind die Menschen zufrieden mit der Politik von Ministerpräsident Viktor Orbán?

Haben die Menschen in Vác Interesse an der Politik?