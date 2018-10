Donaueschingen. Zu den diesjährigen Musiktagen gibt es im Rathaus I eine Ausstellung mit den aktuellen und einer bunten Auswahl von Musiktageplakaten der vergangenen Jahre. Das Bildmotiv kommt in diesem Jahr von Tracey Emin. Die britische Künstlerin, Jahrgang 1963, hat für das Künstlerplakat das Acrylgemälde "You came to me at night" (2017) ausgewählt. Gezeigt werden unter anderem auch Plakate der Jahre 1983, 1994 und 1999. Fast alle Plakate können beim Kulturamt, Zimmer 103, Telefon 0771/85 72 64, erworben werden.