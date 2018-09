Donaueschingen Plakat stammt von Tracey Emin

Der Titel und die latente Explizität des Motivs verleihen dem Bild etwas Persönliches. "Ich bewundere an Tracey Emin, wie in ihren Arbeiten das Private, ein hoher Grad an Sinnlichkeit, aber auch das Schockierende und Explizite kulminiert. Auch ›You came to me at night‹ hat diesen Charakter. Die Figur wirkt oberflächlich grob und ist mit ihren vielen Facetten doch unglaublich filigran. Es ist ein Bild, dem man sich nur schwer entziehen kann, ein Augenblick, der einen ganz in seinen Bann zieht", meint der künstlerische Leiter der Musiktage, Björn Gottstein. Die grafische Gestaltung besorgte in diesem Jahr Santiago da Silva. Seit 1963 gestalten Künstler Plakate für die Donaueschinger Musiktage, darunter so namhafte Künstler wie Juan Miró, Gerhard Richter und Anselm Kiefer.

Tracey Emin gilt als eine der wichtigsten Künstlerinnen der Gegenwart. 1995 erhielt sie den Internationalen Videokunstpreis (ZKM Karlsruhe). Vier Jahre später wurde ihre Installation "My Bed" in die renommierte Turner-Prize-Ausstellung der Tate Gallery aufgenommen und 2014 für umgerechnet 3,2 Millionen Euro bei Christie’s ersteigert. Im März 2007 wählte die ­Royal Academy of Arts London Emin zum Mitglied. Im gleichen Jahr vertrat sie Großbritannien bei der Biennale in Venedig. Als zweite weibliche Professorin seit ihrer Gründung 1768 wurde Emin an die Royal Academy als Professorin berufen. Emin selbst bezeichnet ihre Arbeit als "living autobiography".

Das Plakat liegt in einer Auflage von 800 Stück vor und kann zum Preis von zwölf Euro bei der Stadt Donaueschingen erworben werden, Bestellungen sind unter Telefon 0771/85 72 64 oder E-Mail sabine.wehinger@donaueschingen.de möglich. Ab Festivalbeginn sind zudem 20 von der Künstlerin signierte Exemplare zum Preis von je 150 Euro erhältlich. Der Erlös kommt der Gesellschaft der Musikfreunde Donaueschingen zugute.