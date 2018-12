Am heutigen 24. Dezember feiert der Künstler Pierre Soulages seinen 99. Geburtstag. Soulages hat die Kunst der Nachkriegszeit geprägt wie kaum ein anderer und gilt als der wichtigste lebende Künstler Frankreichs. Das Museum.Art Plus in Donaueschingen zeigt in seinem modernen Anbau noch bis zum 20. Januar großformatige Werke seiner aktuellen Schaffensperiode, die sogenannten "Outrenoirs". Die monochrom schwarzen Gemälde, die seit Ende der 1970er-Jahre entstehen, bestechen durch eine unglaubliche Ausdruckskraft, Tiefe und Eleganz. Foto: Museum.Art Plus