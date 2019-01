Donaueschingen Pfohrener Wehr ist der Stützpunkt Ost

Donaueschingen-Pfohren. Im vergangenen Jahr startete die Gesamtwehr die Aufteilung in Ausrückebereiche mit Stützpunktwehren in Wolterdingen und Pfohren. Pfohren ist Stützpunkt im Ausrückebereich Ost und in dieser Funktion zusätzlich für Heidenhofen und Aasen zuständig. Sie unterstützt die Abteilungen dieser Orte bei Ersteinsätzen oder technischen Hilfeleistungen. "Die Bildung der Ausrückebereiche hat zum Ziel, die städtische Wehr zu entlasten und die Einsatzbereitschaft bei kleineren Notfällen auf mehrere Schultern zu verteilen", so Schöndienst.

Er bezeichnete die Ausrüstung mit Kohlenmonoxid-Warnmeldern für alle Abteilungen als eine Erleichterung und Minimierung des Gefahrenpotenzials für die Einsatzkräfte. Den Kauf eines Sichtschutzes, der die Unfallstelle bei Autokarambolagen abschirmt, bezeichnete er aufgrund des steigenden Voyeurismus in der Bevölkerung als unverzichtbar.

Im vergangenen Jahr war die Pfohrener Wehr in 14 Einsätzen und 21 Proben motiviert, ihrem Anspruch an eine moderne und aufgeschlossene Wehr gerecht zu werden. Eine derartige Leistung ist nur durch eine intakte Kameradschaft und ein homogenes Miteinander mit den anderen städtischen Abteilungen möglich, weshalb Schöndienst sie in seine Dankesworte mit einschloss.