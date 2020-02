Donaueschingen Pfohren: Narrentreffen der Superlative

Wurden die Pfohrener im Vorfeld noch belächelt über ihre Einkaufsbudgets, was vor allem die Getränke anging, so wurden die Lieferanten dann eines Besseren belehrt. "Wir dachten eigentlich, wir kaufen für drei Tage ein, und es liefen von den Lieferanten schon Wetten, was wir nach den drei Tagen zurückbringen", lacht der Narrenchef. "Doch nach dem Freitag, mussten wir schon nachordern, unsere Lieferanten zeigten sich mehr als erstaunt."

Zum Zunftmeisterempfang am Sonntag konnte man doch tatsächlich in die Entenburg einladen. "Es war der Knaller hier den Zunftmeisterempfang zu machen, wir waren praktisch im Wohnzimmer von Kerstin und Kai Sauser und deren Familie", so Moosmann. Das sucht wahrlich seines Gleichen, dementsprechend groß war die Resonanz der einzelnen Zünfte ihre Vertreter zum Empfang zu schicken, denn jeder wollte einfach mal einen Blick in die sagenumwobene Entenburg werfen.

Glück war dann auch beim Jubiläumszug durch Pfohren den rund 5000 Narren und den Besuchern beschert, denn nach einer halben Stunde hörte es auf, zu regnen und auch der Rest des Zuges konnte ohne Dusche durch das Dorf marschieren.

Ein Kuriosum gab es dann doch noch. Denn die ausgewiesenen Parkplätze auf den verschiedenen Wiesen mussten bereits am Freitag schon wieder aufgrund "Steckenbleibengefahr" gesperrt werden. Der Regen, den es in den Tagen zuvor gegeben hatte, sorgte dafür, das ersten Fahrzeuge nicht mehr von den Parkplätzen herunterkamen. Das kennt man ja schon vom Reitturnier. Und so mussten sie mit schwerem Gerät wieder herausgezogen werden. Dennoch kamen alle Besucher in Scharen nach Pfohren, wo sie genau geparkt haben – das bleibt wohl deren Geheimnis.