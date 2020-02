Donaueschingen Pfohremer Burghexen feiern Jubiläum

Donaueschingen-Pfohren - Ausnahmezustand in Pfohren: Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Burghexen hat die Zunft am Wochenende zum großen Freundschaftstreffen der Schwarzwälder Narrenvereinigung geladen. Zahllose Hästräger tummelten sich schon am Freitagabend auf der Festmeile und feierten ausgelassen.