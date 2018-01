Donaueschingen Pferdeglück auf dem Stundenplan

Donaueschingen. Jeden Donnerstagnachmittag treffen sich die Schülerinnen auf der Reitanlage im Sickenbühl und werden durch die Reitlehrer Claus Steidinger und Volker Öffinger in die Grundlagen des Reitens eingeführt. Dazu gehören nicht nur die ersten Reitversuche, sondern auch der richtige Umgang mit dem Pferd und das Verhalten im Reitstall.

"Reiten lernen wollte ich schon immer", so oder so ähnlich klingen die Antworten der zehn Fünftklässlerinnen der Realschule Donaueschingen auf die Frage, warum sie an einem Donnerstagnachmittag mit von der Partie sind. Was als Freizeitsport von den Eltern oft nicht finanzierbar ist, macht die Kooperation zwischen Schule und Verein nun möglich. Dank der Initiative von Reitlehrer und Pächter Claus Steidinger sowie von Schulleiters Gerhard Lauffer konnte das Projekt auf den Weg gebracht werden. Biologielehrerin Grein, selbst Reiterin, setzte alle Hebel in Bewegung, um das Abenteuer Pferd möglichst für alle Interessierten finanzierbar zu gestalten.

18 Euro kostet eine Reitstunde im Reitverein Donaueschingen normalerweise. Die Teilnehmerinnen der Reit-AG zahlen vier Euro pro Stunde, der Rest wird vom Förderverein der Schule und der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) getragen sowie von Claus Steidinger erlassen.