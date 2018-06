Donaueschingen Pfarrbüro in Kernstadt zentralisiert

Ganz aktuell steht die Entwicklung einer neuen Homepage an. Die Pastoralreferenten Mirka Müller und Tobias Hofmann stellten die neue "Glaubenskommunikation im Netz" vor. "Web first", sagt Müller, heißt es künftig mit dem von der Diözese entwickelten Programm.

"Wir wollen gute Arbeit machen für die Menschen, die zu uns in die Gottesdienste kommen", so Pfarrer Erich Loks. Gottesdienste so zu gestalten, dass sie Menschen in einer Gesellschaft im Umbruch ansprechen, ist derzeit ein wichtiges kirchliches Thema. Inge-Grete Hagen und Ruth Gfell berichteten aus einer Tagung der Katholischen Akademie, welche Rolle Vertrauen und Emotionen, bekannte Formen, Sprache, Gesang, Rituale, das liturgische Gebet aber auch das Gefühl von Beheimatung im Gottesdienst spielen.

Hohe Nachfrage, voll besetzte Einrichtungen, Wartelisten und Personalengpässe kennzeichnen die Situation in den Kindergärten. Mit Blick auf den hohen Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund wurde über die Arbeit am katholischen Profil der Einrichtungen gesprochen. Eine besondere Herausforderung bedeutet, dass in einigen Kitas nur noch ein kleinerer Teil der Kinder Deutsch als Muttersprache spreche.

Am 16. und 17. November trifft sich der Pfarrgemeinderat zur einer Klausurtagung. Dazu wurden Themen wie Caritas in der Pfarrgemeinde, Kandidatensuche für die Kirchenwahl 2020, Selbstfürsorge im Ehrenamt und die Verabschiedung der Pastoralkonzeption formuliert.

Zu den Pfarrfesten der Gemeinden kommen das Ökumenische Pfarrfest der Christuskirche/Heilige Dreifaltigkeit Donaueschingen am 8. Juli und Firmungen mit Weihbischof Uhl am 30. Juni in St. Marien in Donaueschingen und am 1. Juli in St. Johannes in Pfohren.