Donaueschingen Pfadfinder St. Georg starten in Donaueschingen neu durch

Andrea Wilhelm, die gemeinsam mit Mario Wienand die Wiederbelebung des mit 200 Mitgliedern einst stolzen Bräunlinger Pfadfinderstamms initiierte, hat nun auch Klarheit über die künftige Wirkungsstätte. "In Donaueschingen empfing uns Pastoralreferent Tobias Hofmann mit offenen Armen, als wir ihm von unserem Vorhaben unterrichteten, die Jugendarbeit in der Seelsorgeeinheit mit einem Pfadfinderstamm zu bereichern."

Andrea Wilhelm freut sich nun auf die erste Gruppenstunde am Mittwoch, 10. Oktober. Sie ist künftig jeden Mittwoch von 17 bis 18.30 Uhr im Mariensaal. Der ursprüngliche Gedanke, den Stamm an seiner alten Wirkungsstätte innerhalb der katholischen Seelsorgeeinheit Auf der Baar wiederzubeleben, erwies sich aus vielerlei Gründen als nicht realisierbar. Eine der größten Hürden war wohl die befürchtete Konkurrenz zu den Ministranten oder der Katholischen jungen Gemeinde (KjG) "Von Beginn an unterstützen die Diözese Freiburg und unser Patenstamm Villingen das Vorhaben", blickt Andrea Wilhelm zuversichtlich in die Zukunft.

"Ich war sofort Feuer und Flamme, als ich von der Wiederbelebung erfuhr. Meine eigene Pfadfinderzeit habe ich ausschließlich als eine Bereicherung für meinen späteren Lebensweg und ein herausragendes Erlebnis in Erinnerung", schwärmt eine Mutter, deren neun Jahre alte Tochter auf jeden Fall im neuen Stamm mitwirkt.