Donaueschingen Persönlicher Rückblick

Seit 20 Jahren steht der Mannheimer Comedian auf der Bühne und begeistert seine Fans mit immer wieder ganz besonderen Shows. Mit einem, in dieser Art absolut neu gestalteten Show-Format mit dem Titel: "Bülent Ceylan intensiv" wird Bülent im Herbst 2019 auf Tour gehen und dabei alles das, was ihm selbst wichtig und wertvoll ist, in einem sehr persönlichen Rückblick präsentieren.

Darüber hinaus wird Bülent neue Texte und Nummern spielen und sicherlich für die ein oder andere Überraschung sorgen. Dabei legt er auch besonderen Wert auf die Nähe zu seinen Zuschauern und wird aus diesem Grund die Größe der Hallen begrenzen.