Donaueschingen Partner der Feuerwehr gewürdigt

Die Freiwillige Feuerwehr versehe einen unverzichtbaren Dienst für das Gemeinwohl, sagte Oberbürgermeister Erik Pauly. Dieses ehrenamtliche Engagement verdiene nicht nur Dank und Anerkennung, sondern auch nachhaltige Unterstützung. Dazu zählt die Bereitschaft von Arbeitgebern, Feuerwehrleuten in den Reihen ihrer Belegschaften die Möglichkeit einzuräumen, auch während der Arbeitszeit zu Einsätzen auszurücken. "Donaueschingens größter Arbeitgeber IMS Gear ist auch in dieser Hinsicht vorbildlich unterwegs und schafft so eine der wesentlichen Voraussetzungen für die Leistungskraft der Feuerwehr", sagte Pauly bei der Preisverleihung.

Um auch tagsüber jederzeit einsatzbereit zu sein, sei die Feuerwehr auf die Bereitschaft von Unternehmen angewiesen, die Feuerwehrleute unter ihren Mitarbeitern im Alarmfall auch während der Arbeitszeit ausrücken zu lassen, erklärte Kreisbrandmeister Florian Vetter. IMS Gear sei beispielhaft für viele Unternehmen in der Region Schwarzwald-Baar. Edgar Schiesel, der Kommandant der Donaueschinger Feuerwehr, untermauerte Vetters Ausführen mit statistischen Zahlen. Von den rund 40 Feuerwehrleuten aus den Reihen der IMS Gear-Mitarbeitern leisteten 14 Dienst bei der Donaueschinger Feuerwehr, von denen wiederum sieben Wehrleute wechselweise zur Tagbereitschaft herangezogen werden.

Die Auszeichnung sei ein sichtbares Zeichen der Verbundenheit zwischen IMS ­Gear und der Feuerwehr, sagte IMS Gear-Vorstand Wolfgang Weber. IMS Gear sei tief in der Region verwurzelt und fühle sich schon von daher verpflichtet, Beiträge für ein funktionierendes Gemeinwohl zu leisten. "Dass wir unseren Mitarbeitern, die sich ehrenamtlich bei der Feuerwehr engagieren, ermöglichen, auch während der Arbeitszeit zu Einsätzen auszurücken, hat bei uns eine jahrzehntelange Tradition, die uns sehr wichtig ist. Und nicht zu vergessen: Im ­Ernstfall sind wir auf eine ­leistungsfähige Feuerwehr ­angewiesen", erklärte Wolfgang Weber.