Donaueschingen Parkschwimmbad: Sanierung liegt auf Eis

Ein erstes Zipperlein machte sich nun ganz aktuell bemerkbar, denn bei der "Grande Dame" im Schlosspark musste nun eine Woche vor Badschließung das Kinderschwimmbecken gesperrt werden. Hier stehen spätestens vor der nächsten Saison Reparaturen an. Aktuell ist die Sperrung jedoch kein Beinbruch, am Sonntag ist Schicht im Bad, und auch die Wetterprognosen werden keine neuerlichen Besucherrekorde mehr bescheren.

Der Juni war der stärkste Monat. "Der Super-Juni brachte uns unglaublich viele Besucher, dort lagen wir sogar 9000 Freibadgänger über dem Vorjahr", bilanziert Stefanie Feger, Sachgebietsleiterin für Vereinsförderung und Sport. Aber ein zwar trockener, jedoch nicht freibadtauglicher Juli und August verhagelten am Ende eine positivere Bilanz, und auch ein kalter Septemberanfang wirkte sich auf das Besucheraufkommen aus.

Familientag und Kino kommen prima an

Was gut angenommen wurde, waren der Familientag sowie das Open-Air-Kino. "Es waren zunächst einmal zwei Versuchsveranstaltungen um zu schauen, wie die Resonanz der Besucher ist", so Feger. "Daran wollen wir für die nächste Saison festhalten, Ideen haben wir schon genügend gesammelt". Sehr gut angenommen wurde auch der neu eingeführte Verkauf von Wasserbällen und Schwimmflügeln. Und auch das Frühschwimmen erfreut sich großer Beliebtheit bei denjenigen, die schon vor dem Arbeiten ihre ersten Bahnen in aller Ruhe ziehen wollen.

Dennoch ist auch im Parkschwimmbad der Badebetrieb – wie übrigens bei vielen weiteren in die Jahre gekommenen Bädern der Region – ohne weitere Investitionen nicht aufrecht zu halten. Bleibt zu hoffen, dass aufgrund von gestrichenen Geldern nicht schneller der Stöpsel gezogen werden muss als geplant.

Im Schnitt decken Schwimmbäder in Deutschland nach Angaben des Städte- und Gemeindebundes nur etwa ein Drittel der Gesamtkosten. Freibäder sind besonders defizitär, weil sie – je nach Wetterlage – nur wenige Monate im Jahr geöffnet haben.

Die nackten Zahlen: Deckungsgrad der Freibäder im Schnitt 27 Prozent, Deckungsgrad von Hallenbädern gut 30 Prozent. Hinzu kommt ein immenser Investitionsstau, da Freibäder sehr hohe Kosten bei der Sanierung verursachen und dementsprechend schnell die Mittel in den Haushaltsplänen der Gemeinden dem Rotstift zum Opfer fallen.