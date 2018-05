Donaueschingen. Die Badesaison im Parkschwimmbad wird am Samstag, 19. Mai, 9 Uhr eröffnet. Die Öffnungszeiten sind täglich von 9 bis 20 Uhr. Kassenschluss ist um 19 Uhr. Für Frühschwimmer ist das Parkschwimmbad montags, mittwochs und freitags in der Zeit von 6.30 bis 8 Uhr (außer an Feiertagen) geöffnet. Für Kinder bis sechs Jahre ist der Eintritt frei. Ermäßigungen auf den Eintrittspreis erfolgen nach Vorlage eines gültigen Nachweises (etwa Schülerausweis). Infos auch unter www.donaueschingen.de oder bei der Tourist-Information.