Donaueschingen Otto Huber hört auf

46 Jahre prägte Otto Huber das Neudinger Theater: Nun möchte er die Aufführungen als Zuschauer genießen

Donaueschingen-Neudingen. "Theaterurgestein" Otto Huber verabschiedet sich von der Bühne. Nachdem er seit 1971 das Neudinger Theater prägte, möchte er nun auch mal gerne an Weihnachten im Publikum sitzen und das Theater aus einer anderen Perspektive sehen. Otto Huber war während diesen 46 Jahren nicht nur als Regisseur, sondern auch als Schauspieler aktiv. Des Weiteren wählte er über 30 Jahre lang die Stücke aus.

Für die eingespielte Theatergruppe war dies ein schwerer Abschied, doch Otto Huber sieht die Zukunft in rosigem Licht. "Wir haben in den letzten Jahren eine starke Gruppe zusammengesucht. Alle haben sich sehr gut engagiert, und die Zusammenarbeit hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich nun darauf, das Theater in jüngere Hände zu geben", so Otto Huber.