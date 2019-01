Donaueschingen Ortsvorsteher tritt nicht mehr an

Dann seien die Vorbedingungen für die Brückenmaßnahme gegeben. Auf die erfolgten Verhandlungen und Entscheidungen ging Müller nicht ein, da darüber bereits genug gesagt worden sei. Ausdrücklich wies er jedoch nochmals darauf hin, dass der Ortschaftsrat über alle Gespräche mit dem Denkmalamt und den getroffenen Entscheidungen informiert war. Hubert Mauz, der das Thema gerne aufgegriffen hätte, bekomme die Gelegenheit in absehbarer Zeit, dem noch amtierenden Ortschaftsrat seine Tatsachen auf den Tisch zu legen.Das Interesse am eigenen Grund und Boden halte an. Im Herbst wurde nun der vierte Bauabschnitt im Neubaugebiet an der Tannheimer Straße erschlossen, sodass jetzt im Frühjahr zehn neue Bauplätze verkauft werden können. Es läge eine große Anzahl an Bewerbungen vor.

"Alles in allem können wir sehr zufrieden sein. Wir haben eine intakte Welt. Hoffentlich bleibt es so", fügte der Ortschef an. Auch Oberbürgermeister Erik Pauly teilt diese Einschätzung.

Ende 2018 lebten 1706 Einwohner in Wolterdingen, ein Jahr zuvor, einer mehr. Womit man von einer konstanten Einwohnerzahl sprechen kann. 73 Einwohner sind 2018 zu und 97 weg gezogen. Zehn Umzüge wurden innerhalb Wolterdingens registriert. 21 Geburten stehen 15 Sterbefällen gegenüber. Ende des Jahres lebten 868 männliche und 838 weibliche Einwohner im Ort. Der Ausländeranteil beträgt 7,3 Prozent oder 125 Personen.