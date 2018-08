Donaueschingen Orthuro Cup spielt 2597 Euro ein

Donaueschingen. Auch der 13. Orthuro Cup, der wieder zugunsten der ProKids-Stiftung ausgetragen wurde, kam hervorragend an. Über 70 Golfspieler traten am Öschberghof in Donaueschingen an. Bei exzellenten Platzverhältnissen konnten gute Ergebnisse gespielt werden Außer dem sportlichen Erfolg ging es auch um die gute Sache. Es kam eine Gesamtspende von 2597 Euro zusammen.