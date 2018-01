Donaueschingen Orientierung für Eigenheimbesitzer und Modernisierer

Wer plant, sich eigene vier Wände zuzulegen, für den gibt es mit der Haus-Bau-Energie-Messe, ab Freitag, 19. Januar, die passende Gelegenheit, sich darüber zu informieren.

Für Donaueschingens Oberbürgermeister Erik Pauly ist die Veranstaltung ein Klassiker im Messekalender der Stadt: "Die Haus-Bau-Energie hat sich in den vergangenen 15 Jahren zu einer großartigen Veranstaltung entwickelt, die den guten Ruf unserer Stadt als Messe- und Ausstellungsstandort mitprägt und zu dem hervorragenden Ansehen Donaueschingens als Veranstaltungszentrum weit über die Grenzen der Region hinaus beiträgt. Die Stadt freut sich, dass sich die Baumesse in Donaueschingen dauerhaft etabliert hat und im Veranstaltungskalender fest verankert ist", so der Bürgermeister.

Für das eigene Heim müssen nicht nur vor und während des Bauens und Modernisierens, sondern auch danach laufend wichtige Entscheidungen getroffen werden. Nach den neuesten Methoden, bestens finanziert und mit geeigneten Materialien soll alles gemütlich, funktionell, energieeffizient und einbruchsicher entstehen. Auf der Haus-Bau-Energie können (zukünftige) Bauherren regionale Fachbetriebe kennenlernen.