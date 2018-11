Donaueschingen Öventhütte im Fokus der TV-Kameras

Schwarzwald-Baar-Kreis. Der Fernsehmoderator und Entertainer Hansy Vogt hat das Kleinod des Öschberghofs gefunden. Und weil ihm die Location einer privaten Feier damals so gut gefallen hat, empfahl er sie prompt der Redakteurin des SWR Treffpunkts weiter, als diese nach einer möglichst stimmungsvollen Kulisse für den diesjährigen Treffpunkt am Vorabend des Silvestertags suchte. "Ich bin dann hingefahren und hab mir die Hütte angeschaut", schildert die Redakteurin Margarete Endreß im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Und dann war eigentlich schon alles klar: Die Öventhütte in einem kleinen Wäldchen auf dem Gelände des Öschberghofs war wie geschaffen für den Dreh. "Dort hat man alles auf dem Silbertablett", schwärmt Endreß. Die Hütte sei bereits wunderschön weihnachtlich dekoriert und liegt selbst in einer stimmungsvollen Kulisse. Der Kamin im Inneren, die rustikalen Holztische, aber auch das Außengelände mit ganz viel Atmosphäre machen die unterschiedlichsten Kamerabilder möglich. Kurz gesagt: All das, was sonst mit viel Aufwand und Invest vor einem Drehstab geschaffen werden muss, war hier schon vorhanden. "Wir wollen optisch ja auch Abwechslung in die Sendung bekommen."

Und gerade beim letzten "Treffpunkt Baden-Württemberg" im Jahr 2018 wollte man keine Kompromisse eingehen. Schließlich ist dieser Sendetermin etwas ganz Besonderes: Alle vier Moderatoren – Kristin Haub, Sonja Faber-Schrecklein, Gerd Motzkus und Hansy Vogt – sind bei der Jahresendausgabe mit von der Partie, die am 30. Dezember von 18.45 bis 19.15 Uhr im SWR-Fernsehen zu sehen sein wird. Drehbeginn war am vergangenen Sonntagnachmittag um 17 Uhr. Auch wenn die aufwendigen Vorbereitungen zum Aufbau und Einrichten des Sets für die beiden Kamerateams bereits ab 15 Uhr vonstatten gingen: Was später in 30 Minuten komprimiert zu sehen sein wird, entstand in insgesamt acht Stunden bis 23 Uhr am Abend. Die rechte Seite der Öventhütte war an diesem Tag alles auf einmal: Set, Maske, Technik- und Regieraum. Selbst die Lichttechnik findet hier statt. "Treffpunkt – die Korken Knallen, Höhepunkte 2018" ist die Sendung überschrieben. Passend zum besonderen Datum wird es eine Jahresrückblicksendung werden, verspricht Margarete Endreß. Und so sah dann auch das Drehbuch für den letzten Treffpunkt des Jahres aus: Die vier Moderatoren spielen einen Vorabend vor Silvester nach. Sie treffen sich in der Öventhütte und lassen das Jahr Revue passieren. Jeder von ihnen hat eine Sendung, an die er sich besonders erinnert und die immer wieder eingeblendet wird.

Doch ganz zwanglos läuft das Treffen nicht ab. Stattdessen verläuft, im Sinne der Kameraleute, alles streng nach Plan: Die Moderatoren kommen auf die Hütte zu. Im Vorraum der Öventhütte, bei dem Bär, der jeden Besucher dort standesgemäß begrüßt, wird anmoderiert. Dann betreten die Protagonisten die rechte Seite der Öventhütte, während auf der linken Seite der ganz normale Hüttenbetrieb des Öschberghofs läuft.