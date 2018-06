Donaueschingen Öschberghof eröffnet neue Golf-Anlage

Neben der Landschaftspflege und dem Naturschutz, legen die Verantwortlichen großen Wert auf Nachhaltigkeit. Durch ein ausgeklügeltes System an Dränagen und Wasserleitungen in Verbindung mit drei größeren Seen und diversen Teichen auf der gesamten Anlage, die das Regenwasser speichern, kann bei der Beregnung der Plätze auf eine Nutzung von Grundwasser gänzlich verzichtet werden. Außerdem braucht die komplett erneuerte, jetzt zweireihige Beregnungsanlage 30 Prozent weniger Wasser und Energie.

Hotelkomplex zum Ende des Jahres fertig

Bis Ende des Jahres soll der Hotelkomplex fertiggestellt sein. Rund 55 Millionen Euro hat der Öschberghof dann in die komplette Neugestaltung investiert und präsentiert sich fast doppelt so groß wie bisher. Dieses Ziel wird in mehreren Etappen realisiert. So steht der 5000 Quadratmeter große Spa-Bereich den Gästen bereits ab Ende Juli zur Verfügung. Das Tagungszentrum und vier Restaurants vervollständigen das Angebot. "Wir haben dann ein spannendes Resort geschaffen", so Hoteldirektor Alexander Aisenbrey.

Mit der Überarbeitung des ursprünglichen Golfplatzes ist der umfangreiche Um- und Neubau der Golfanlage am Öschberghof abgeschlossen. Künftig können sich die Golfsportler auf insgesamt 45 Löchern messen.

Der als Parklandschaft ausgelegte Old Course mit 18-Loch galt schon zuvor als einer der schönsten Plätze Süddeutschlands.

Der neue East Course mit 18-Loch bietet ganz andere sportliche Anreize und der neue West Course mit 9-Loch wurde landschaftlich noch stärker und spektakulärer modelliert.