Donaueschingen Ölspuren fordern Feuerwehrleute

Entsprechend zeitnah und sorgfältig kümmern sich deshalb die Zuständigen, diese Gefahrenstelle zu reinigen. Weil es aber gerade nachts oft die Feuerwehren sind, die mitunter kilometerlange Ölspuren abbinden müssen, geht das an die Belastungsgrenzen. Dass der Einsatz der Feuerwehren bei der Alarmierung Ölspur in jüngster Zeit überhand genommen hat, räumt das Landratsamt ein. Eine Änderung der Zuständigkeiten in den Nachtstunden sei in Sicht, wie Kristina Diffring, Referentin des Landrats, nach einer Anfrage ausführte.

Der Frust bricht sich situationsbedingt Bahn, aber Feuerwehrleute jammern nicht. Die Thematik brachte deshalb in der vergangenen Woche CDU-Sprecher Franz Albert in den Hüfinger Gemeinderat ein. Er monierte auch die Kosten, die letztlich bei der Stadt hängen blieben. "Unsere Feuerwehrleute werden verheizt", polterte er, nachdem er über eine besonders anstrengende Ölspur-Beseitigung zwei Tage zuvor berichtet hatte. Es war am Dienstag vergangener Woche, als eine mehr als zehn Kilometer lange Ölspur 20 bis 25 Feuerwehrleuten aus Hüfingen, Hausen vor Wald und Döggingen einen schweißtreibenden Abend verschaffte.

"Die Spur begann in Hausen vor Wald am Bahnhof, zog sich nach Hüfingen und wurde weiter auf der Bundesstraße 31 bis fast bis zum Tunnel geführt. Dann fuhr der Verursacher zurück und auf die Bundesstraße B 27 auf. Nach dem Wasserturm verlief die Spur dann in Richtung Bad Dürrheim", erinnert sich der Hüfinger Kommandant Martin Weiß. Nach der Alarmierung durch die Polizei gilt es, dann – so das Prozedere – zunächst mit dem Führungs­fahrzeug die Strecke abzufahren, ehe die Säuberung beginnt. Ölbindemittel wird auf die Ölspur aufgetragen, mit Besen eingerieben und danach abgefegt. Echte Muskelarbeit", fügt Weiß an. Am vergangenen Dienstag dauerte das gut vier Stunden. Die Abnahme der Strecke durch die Polizei folgt, die Hinweisbeschilderung bleibt noch ­einige Tage stehen.