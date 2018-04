Donaueschingen OB Pauly gratuliert "Jugend musiziert"-Preisträgern

In der Altersgruppe I bis zu einem Alter von neun Jahren erhielten Laura-Marie Schröder und Markus Blenkle am Klavier den ersten Preis. Die beiden von Eri Ogawa-Listmann ausgebildeten Schüler hatten als einziges Klavierduo am Wettbewerb in Oberndorf teilgenommen.

Den ersten Preis in der Altersgruppe IV erhielt die von Lehrerin Marianne Kopp ausgebildete Isabel Keller. Verena Binder am Klavier und die von Hanlin Liang ausgebildete Maia Nele Dillmann an der Violine bekamen für ihr im Duo vorgetragenes Menuett in G-Dur den ersten Preis.