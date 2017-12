Donaueschingen OB gibt Startschuss für Abrissarbeiten

Das erste Gebäude wurde am Donnerstag dort abgerissen. Es ist das Haus, in dem es 2009 gebrannt hat und dessen Statik so beeinträchtig war, dass es nicht erhalten werden kann.

14 Gebäude von 21 können nicht erhalten werden

Insgesamt sollen im nördlichen Bereich des neuen Stadtviertels "Am Buchberg" 14 der 21 Gebäude abgerissen werden. ""Wir reißen nicht leichtfertig ab, sondern haben sehr genau überprüft, was erhalten werden kann", sagt OB Erik Pauly, der auch gleich selbst einmal mit dem Bagger das Abreißen ausprobieren darf.