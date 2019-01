Sternsinger der katholischen Seelsorgeeinheit Donaueschingen besuchten jetzt Oberbürgermeister Erik Pauly und brachten den Segensspruch an der Eingangstür des Rathauses an. "Mit Euren Liedern und dem Segen, den Ihr bringt, macht Ihr nicht nur den Menschen hier in Donaueschingen eine Freude. Durch die Spenden, die Ihr sammelt, unterstützt Ihr auch Kinder, denen es nicht so gut geht wie Euch", lobte Pauly laut Pressemitteilung das Engagement der Kinder. Für die Spendensammlung gab es eine städtische Zuwendung, für die Sternsinger Schokolade als Dankeschön. Foto: Stadt