Donaueschingen Nur noch ein Team tritt an

Doch die Zeiten haben sich geändert. "Mit der Schließung des Kegelheims in Wolterdingen vor etwa vier Jahren war auch ein deutlicher Mitgliederabgang zu verzeichnen", gibt die wiedergewählte Schriftführerin Elke Fesenmeyer zu bedenken. Denn nicht jeder nehme gerne lange Trainingsanfahrtswege in Kauf. "Zudem fehlt die Jugend seit dem Tod von Dieter Doser. Und der Kegelsport hat auch allgemein an Attraktivität verloren", fügt sie an.

Und in puncto Kegelbahn gibt es aktuell auch wieder Probleme beziehungsweise eine Umgewöhnung. Die bisher genutzte Bahn in Bad Dürrheim schließt zum 1. Juli, Jetzt haben die aktuell 22 Aktiven und 33 Passiven seit dem 1. Juni eine neue Möglichkeit in Unterkirnach gefunden.

Teils rund, teils aber auch gar nicht rund läuft die Kugel in sportlicher Hinsicht. Lichtblick: Die im vergangenen Jahr neu formierte gemischte Mannschaft wurde Bezirksklasse B-Meister und spielt in der neuen Saison nun in der Bezirksklasse A. Holzbeste wurde hier Elke Fesenmeyer, die auch auf Landesebene recht erfolgreich ist. Bei den Deutschen Meisterschaften belegte sie einen guten fünften Platz.