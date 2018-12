Donaueschingen Nikolausaktion bringt 3500 Euro zusammen

Donaueschingen. Neben den Auftritten in sieben Kindergärten und 16 Schulklassen waren der Nikolaus und sein Begleiter auch bei sieben Vereins- und Betriebsbesuchen tätig. Außerdem wurden bei 65 Familien 156 Kinder vom Nikolaus gelobt und teilweise auch getadelt. Auf zwei Weihnachtsmärkten war der St. Nikolaus ebenfalls zwei Mal präsent. Bei dieser Aktion wurden Spenden entgegengenommen, die die Summe von 3500 Euro ergaben. Das Geld wird weitergeleitet an das Elternhaus für krebskranke Kinder in Freiburg, den Kindergarten St. Lioba und Pater Heinrich Schenk, der auf den Philippinen im Einsatz ist.