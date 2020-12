Donaueschingen Neues Team in Alter Hofbibliothek

Pop-up-Restaurant

Und dann gibt es noch eine neue Idee: ein Pop-up-Restaurant, in dem auch Kollegen kochen sollen. Denn es soll nicht so sein, dass die Genussmanufaktur zur Hofbibliothek wird und anders herum. Beide sollen getrennt bleiben. Nur im Personalbereich wird es Überschneidungen geben. Allerdings laufen aktuell auch noch Gespräche mit den bisherigen Mitarbeitern der Hofbibliothek, ob sie weiterhin dort arbeiten wollen.

Mit dem Pop-up-Restaurant wollen die beiden mit anderen Köchen zusammenarbeiten – andere Restaurants zu Gast in der Hofbibliothek sozusagen. "Der Koch eines anderen Restaurants kocht hier für eine Woche ein Menü und bringt es unserem Team bei – wir bieten das dann für vier oder sechs Wochen an", erklärt Richter das Konzept. Dabei gehe es nicht darum, an die Rezepte von Kollegen – beispielsweise aus der Aasener Burg oder aus dem Öschberghof zu kommen – sondern Synergieeffekte zu nutzen. "Wenn alle Leute zusammenhalten, dann hat auch die Region kulinarisch etwas davon", erklärt Richter, der auf Regionalität und Nachhaltigkeit setzt. Voraussichtlich wird das Pop-up-Restaurant auch das Startprojekt der beiden werden, wenn der Lockdown vorbei ist. Noch heißt es für die Pächter warten, bis die Alte Hofbibliothek mit dem neuen Team eröffnen kann.

Als Fürst Joseph Wilhelm Ernst seinen Wohn- und Regierungssitz nach Donaueschingen verlegte, löste er damit in der Stadt einen wahren Bauboom aus. In den Jahren 1732 bis 1735 wurde auch die Alte Hofbibliothek gebaut. Im Jahre 1999 trennte sich das Haus Fürstenberg von den über 100 000 Bänden der Hofbibliothek. Das Gebäude fiel in einen Dornröschenschlaf. 2011 begann die Sanierung. Heute ist dort das Kinder- und Jugendmuseum zu finden, und seit Mai 2015 gibt es dort auch den Veranstaltungsort "Alte Hofbibliothek".