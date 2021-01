Donaueschingen Neueröffnung inmitten der Pandemie

Treffpunkt für Jugendliche

Natürlich sei die Eröffnung mitten in der Corona-Krise eine "besondere Herausforderung", sagt der 24-Jährige. Doch ihm zufolge überwiegt die Lust dem Frust bei Weitem. Denn die Motivation sei viel zu groß, erzählt Kevin Kilicoglu: "In Donaueschingen fehlt so etwas, es gibt einfach zu wenige Angebote für die junge Generation." Seine Shisha-Bar soll in Zukunft zu einem Treffpunkt für Jugendliche und junge Erwachsene werden, wo man sich auch in Ruhe unterhalten kann. Die Kunden dürften sich auf die Atmosphäre und die "Shishas mit viel Auswahl" freuen.