Donaueschingen Neuer Vorsitzender bei Wanderern

Neben dem Naturschutz sind der Wegebau und natürlich das Wandern die Hauptthemen des Schwarzwaldvereins. In 33 Ganztagswanderungen und zwölf Halbtagswanderungen wurden von 1164 Teilnehmern 11 460 Kilometer zurückgelegt. Höhepunkte waren Reisen in die Murnauer Gegend und in die Hohe Tatra. Für 2019 steht ein reichhaltiges Veranstaltungsprogramm auch Gastteilnehmern zur Verfügung.