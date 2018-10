Donaueschingen Neue MedienThema bei Polizei-Vortrag

Donaueschingen. Angesprochen wurden Themen, die alle in Zusammenhang mit den "Neuen Medien" und deren möglich Gefahren stehen. Besonders eingegangen wurden auf soziale Netzwerke wie Snapchat oder Instagram. Die präventive Arbeit nehme bei Polizei wie Schule einen großen Raum ein, so die Schule. "Natürlich sind hier auch stark die Eltern und andere Erziehungsberechtigte gefragt. Jedoch glauben wir, dass wir als Schule unseren Beitrag zum Schutz der Kinder leisten können und auch werden", heißt es weiter. In nächster Zeit werden auch in weiteren Klassenstufen Vorträge gehalten, mit jeweils anderen Schwerpunkten, die sich am Alter der Jugendlichen orientieren.