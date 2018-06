Donaueschingen Neue Hoffnung für Kirche St. Vitus

Donaueschingen-Aufen. Grund der Schließung war ein gesundheitsgefährdender Schimmelbefall des feuchten Gemäuers. "Es wäre verantwortungslos gewesen, die Kirche weiterhin für die Gottesdienste und tagsüber zu öffnen", erläutert die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Marga Konn. Jedoch gab es in jüngster Zeit vermehrt Zugeständnisse, die Kirche bei schlechtem Wetter für Trauergottesdienste während Bestattungen zu öffnen.

Auch das gestrige Patrozinium hätte sich bei schlechter Witterung in das Gotteshaus verlagert. Prompt reagierten einige Aufener erstaunt auf diese erneute Wendung nach dem bekannten Schimmelbefall in der Kirche. "Wir erfahren relativ wenig über den Zustand der Kirche. Ich weiß auch nicht mehr wie die anderen", bemerkte der Aufener Hobby-Historiker Lex Binder.

Marga Konn beruhigt: "Wir waren in den letzten Jahren nicht untätig und gaben in einem ersten Schritt die Erneuerung der Entwässerung rund um das Gotteshaus in Auftrag. So gelang es, dass kein Wasser mehr von außen ins Gemäuer dringen kann. Parallel dazu begannen wir das Gemäuer von innen mit Lufttrocknern zu entfeuchten, was nun nach eineinhalb Jahren zum gewünschten Ergebnis geführt hat." Die moderaten Öffnungszeiten seien eine Folge dieser beiden Maßnahmen.