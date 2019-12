Donaueschingen Neue Höllentalbahn seit Sonntag offiziell in Betrieb

Das Kontrastprogramm: Enge Schwarzwaldtäler und die weite Landschaft der Bahn mit dem Blick aus dem Zugfenster genießen. Könnte die Höllentalbahn eine Alternative sein? Die Verantwortlichen – und das sind viele, denn neben der Bahn, dem Bund und dem Land, sind auch drei Landkreise an dem Projekt Breisgau-S-Bahn beteiligt – sind sich gewiss, dass sie eine attraktive Alternative zum Individualverkehr geschaffen haben.

Denn seit Sonntag heißt es: Auf der Baar einsteigen und in Freiburg oder gar am Kaiserstuhl wieder aussteigen. Früher mussten Fahrgäste zwischen Villingen und Breisach viermal umsteigen. Doch diese lästige Störung der Bahnfahrt gehört nun der Vergangenheit an. Anstatt, dass sich die Fahrgäste bewegen müssen, werden in Titisee und Gottenheim, wo die Kaiserstuhlbahn aus Endingen hinzustößt, die Züge zusammen und wieder auseinandergeführt – das bedeutet täglich 120-mal ein anspruchsvolles Flügeln und Kuppeln und für das Personal eine Herausforderung.