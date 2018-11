Donaueschingen Neues Fasnet- Konzept geht auf

Und auch die Premiere der Belebung des Schmutzigen Dunnschtigs mit Hallenfasnet, die gemeinsam mit dem zweiten Fasnetverein im Ort, dem Immerfroh Narrenverein, ausgerichtet wird, habe eine positive Resonanz erfahren.

Erstmals in der Geschichte beider Vereine werden sie die Fasnet gemeinsam beenden: Am Aschermittwoch, an dem die Immerfrohnarren abends traditionell zur Hexenverbrennung hinter dem Feuerwehrgerätehaus einladen, werden jetzt als Premiere auch die Bregtal-Glonki mit dabei sein.

Der Fanfarenzug, eine Untergruppe der 64 aktiven und 196 passiven Bregtal-Glonki, musste wegen Spielermangel still gelegt werden. Die verbliebene Mitglieder haben sich den Stoaklopfern und Müller-Paaren angeschlossen.