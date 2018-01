Donaueschingen Neue Brücke lässt auf sich warten

Donaueschingen-Wolterdingen. Den Blick nach Allmendshofen gerichtet: Dort wird immer noch gewartet. Die alte Konstruktion, die für einige Diskussionen gesorgt hatte, ist zwar schon längst abgebaut worden. Ein Unternehmen, dass die neue Brücke realisieren wollte, fand sich allerdings nicht – zu volle Auftragsbücher.

Wolterdingens Brückenprojekt hat zwar keine so hohen Wellen geschlagen wie das Allmendshofener Exemplar – aber es braucht auch seine Zeit. Der Neubau der Brücke über den Wolfsbach in Wolterdingen konnte im vergangenen Jahr nicht fertiggestellt werden. Der Winter kam schlichtweg dazwischen. Mit der Baumaßnahme wurde am 29. August begonnen. Seit nun also vier Monaten müssen die Bewohner des Anwesens Schrenk, sei es im Herbst wegen der Feldarbeit oder auch sonst um Erledigungen im Dorf zu tätigen, quasi mit der Kirche ums Dorf. Doch der für manche übertrieben aufwendige Neubau einer doch eher unscheinbaren Brücke, ist mit sehr viel Arbeit verbunden und laut Ortsvorsteher Reinhard Müller mit "happigen Kosten" in Höhe von rund 227 000 Euro.

Eine einfache Maßnahme war es bei Weitem nicht: Als erstes musste der Wolfsbach umgeleitet werden, damit die alte Brücke abgebrochen werden konnte. Dann folgte der Erdaushub für den Bau der neuen Widerlager. Danach wurde das Lehrgerüst und die Schalung für den Überbau hergestellt und anschließend die Abdichtung aufgebracht. Gefolgt von der Schalung und Bewehrung der Kappen sowie dem Betonieren der Randkappen. Der Einbau der Deckschicht aus Asphalt sowie der Einbau des Brückengeländers konnten wetterbedingt nicht mehr vor Jahresende ausgeführt werden, sodass die Arbeiten je nach Witterungslage, 2018 fertiggestellt werden, erklärt Rudolf Reichle vom städtischen Tiefbauamt.