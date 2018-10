Donaueschingen Neue Blitzsäule

Blitzer dienten nur der Abzockerei, die Stadt wolle mit ihnen Finanzlücken stopfen. Diese seit der Erfindung von Blitzgeräten geführte Diskussion hat in Donaueschingen neue Nahrung erhalten.

Am Freitag ist bei der Bushaltestelle Siedlersteg an der Hermann-Fischer-Allee einer dieser neuartigen Starenkasten montiert worden. Er blitzt in beide Fahrtrichtungen. Anfang nächster Woche wird er scharf gestellt, wenn die Software installiert ist.

Man muss kein genereller Kritiker des Individualverkehrs sein, um den Sinn von Blitzsäulen zu verteidigen. Sie erziehen Auto- und Motorradfahrer zu einem zurückhaltenden Umgang mit Gaspedal und Gasgriff. Erinnern wir uns: Seit wann setzen sich Motorradfahrer einen Helm auf? Seit sie Strafe bezahlen müssen, wenn sie ohne Kopfschutz erwischt werden. Und seit wann schnallen sich Autofahrer an? Seit "oben ohne" mit einem Bußgeld sanktioniert wird. Bewusstseinsbildung findet in Deutschland immer noch am Besten über den Geldbeutel statt.