Die Bilder-Schau "Nackte Schönheit" von Künstlergildemitglied Hans Russenberger (links) ist im Rathaus von OB Erik Pauly eröffnet worden. Russenberger ist in diesem Jahr der vierte Künstler, der in der Rathausgalerie seine Werke präsentiert. Er ist Bildhauer und lebt in Schleitheim. Seit 1998 hat er sich der Bildhauerei verschrieben. Zu seiner Ausbildung in klassischer Bildhauerei gehörte als grundlegende Disziplin das Aktzeichnen. Foto: Stadt