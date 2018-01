Donaueschingen Neue Aufteilung

Um die stattliche Anzahl an Einsätzen der Kernstadtwehr aufzuteilen, würden die großen Wehren aus Pfohren und Wolterdingen mit ins Boot geholt. Sowohl für Hubertshofen als auch für Grüningen sei in erster Linie die Wolterdinger Wehr als Unterstützung vorgesehen, so Schiesel.

Diskussionsstoff brachte erneut das Thema der Tagesverfügbarkeit und die notwendige Toleranz von Arbeitgebern.

Zufrieden erklärten sich die Aktiven wie auch Stadtkommandant Schiesel im Rückblick mit dem Verlauf der von der Grüninger Wehr eigenverantwortlich organisierten Herbstübung. Verbesserungsbedarf sah Schiesel allerdings in Bezug auf den mangelnden Probenbesuch und stellte einen Vergleich mit untrainierten Fußballspielern an.