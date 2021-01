Donaueschingen Neue Anlaufstelle für Entsorgung

Nach langen Diskussionen, die sich größtenteils mit der An- und Zufahrt beschäftigt haben, ging's mit dem Umzug dann fast schneller, als mit der Entscheidung auf politischer Ebene. Und so ist die neue Anschrift nun Carl-Benz-Straße 3 – also genau neben der Donaueschinger Filiale des McDonald‘s. Während das Landratsamt aufgrund der Corona-Pandemie auf eine feierliche Eröffnung verzichtet, soll die Entsorgung aber weiterhin möglich sein.

Die Adresse ins Navi einzugeben, ist für die Anfahrt nicht zu empfehlen. Weil es ja in der Stichstraße sowieso schon eng ist und das Recy­clingzentrum auch gelegentlich länger Schlange mit wartenden Autos produziert, wurde die An- und Zufahrt zum Recyclingzentrum getrennt. Denn ein Chaos aus wartenden Wertstoffentsorgern, Fastfood-Kunden und großen Lastwagen, die zu den Betrieben in der Straße wollen, soll vermieden werden.

Anfahrt erfolgt über Sträßchen vom Pferdekreisel kommend

Die Anfahrt erfolgt über den Neberweg – das kleine Sträßchen, das vom Pferdekreisel kommend zwischen dem Industriegebiet und den Feldern in Richtung Aasen führt. Doch Achtung: Es gilt Einbahnstraßen-Verkehr. Wer das Recyclingzentrum wieder verlassen möchte, der fährt dann über die Carl-Benz-Straße ab.