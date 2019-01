Donaueschingen Neudinger Landfrauen im Raumglück

Donaueschingen-Neudingen. Landfrauen-Vorsitzende Christa Matt erinnert sich, als sie vor eineinhalb Jahren aus der Zeitung erfuhr, dass die Landfrauen ihren Gruppenraum im Erdgeschoss der alten Schule verlassen müssen. Die städtische Verwaltung meldete für den angrenzende Kindergarten ab Mai 2018 die Eröffnung einer Kleinkindgruppe an. Damit verbunden waren strengere Auflagen an Sicherheit, Hygiene und Gestaltung des Raumes. Den Landfrauen blieb somit nichts anderes übrig, als ihren seit mehr als 30 Jahren genutzten Vereinsraum zu verlassen.

In Gesprächen mit Ortsvorsteher Klaus Münzer kristallisierten sich in der alten Schule rasch die Mitnutzung der Vereinsräume von DRK oder Radsportverein oder der Umzug in die Molke als Alternativstandorte für die Landfrauen heraus. Schließlich fiel die Wahl auf den heutigen Standort. Eine Entscheidung, die Matt als Glücksfall bezeichnet.

Am letztjährigen Aschermittwoch begannen die Landfrauen mit dem Umzug in ihr neues Domizil. Die größte Herausforderung betraf die Deinstallation und den Wiederaufbau der nagelneuen Küchenzeile, die der Verein vor zwei Jahren dank finanzieller Förderung durch ein Kreditinstitut erstand. Die Konstruktion stammte aus der Ideenschmiede der einheimischen Möbelschreinerei von Hermann Widmann. Widmann war es auch, der die Idee hatte, den sanierten Gruppenraum mit Regaltrennwänden so umzugestalten, dass er sich neben einer gemeinsam genutzten Fläche noch in zwei Lagerräume unterteilen lässt. Neben dem Umbau und den Malerarbeiten erhielt der Vereinsraum eine moderne Beleuchtung. In den nächsten Monaten wird er noch mit sechs Tischen und 30 Stühlen neu möbliert.