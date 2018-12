Donaueschingen Neuauflage startet in großer Version

Neben einem Weihnachtscafé gibt es auch einen Kinderbereich, in dem sich die Kleinen vergnügen können. Für Jung und Alt ist das Programm im zweiten Stock, wo Martina Wiemer als Märchenerzählerin für Unterhaltung sorgt.

Straßenkünstler werden im Verlauf des Weihnachtswäldchens Bilder malen, die dann schließlich für einen guten Zweck versteigert werden sollen. Zudem wird der Fotograf Tobias Ackermann großformatige Landschaftsbilder ausstellen. Die beiden Organisatoren betonen: Der Rahmen ist besonders wichtig. Deshalb soll auch alles so geschmückt werden, als befände sich der Besucher zwischen verschneiten Schwarzwald-Lauben. Ergänzt wird das dann von stimmungsvollen Lichtern. "Wir wollen außerdem auch keine Musik aus der Tube", sagt Alexandra Meier. Sie ergänzt: "Es wird eine schöne Mischung geben."

So sollen Jagdhornbläser aufspielen, Schüler der Musikschule, die Parforcehorn-Gruppe. Der Nikolaus wird unterwegs sein und es wird Kutschfahrten geben.

Musik an verschiedenen Stellen zu hören: Akteure wandern herum

"Manche der Akteure bewegen sich dann über den Markt, etwa der Drehorgelspieler. Uns war einfach wichtig, dass es regelmäßig an verschiedenen Stellen Musik zu hören gibt", betont Meier.

Die Stadt sei gerne bereit, sich an der Veranstaltung zu beteiligen, sagt Oberbürgermeister Erik Pauly. "Wir übernehmen dabei dann auch eine gewisse Verlustbeteiligung" – zumindest, wenn das überhaupt der Fall sein sollte.

Immerhin will man an vergangene Erfolge anknüpfen, sie vielleicht noch übertreffen: "Wenn man über den Markt 2016 spricht, dann hört man von allen Seiten nur positive Anmerkungen", sagt OB Pauly. Er hoffe, dass sich das Weihnachtswäldchen jetzt wieder langfristig etabliere.

Das Weihnachtswäldchen startet am Freitag, 14. Dezember, von 17 bis 22 Uhr. Weiter geht es am Samstag, 15. Dezember, von 11 bis 22 Uhr. Finale ist schließlich am Sonntag, 16. Dezember, von 11 bis 18 Uhr. Der Weg hin zur Alten Hofbibliothek soll auch über eine entsprechende Beschilderung in der Stadt betont werden. Gesponsert wird die Veranstaltung von B+B-Thermo-Technik und AP&S International.