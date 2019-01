Donaueschingen Nepomukbrücken-Protest zieht immer größere Kreise

Wie bekannt, ist die Bregbrücke marode. Das Regierungspräsidium Freiburg sieht in einer Sanierung keine Lösung auf Dauer. Daher soll das ortsprägende Bauwerk verschwinden.

Doch hinter diesem Pseudonym versteckt sich keine Bürgerinitiative, für diese Aktion zeichnet der Wolterdinger Hubert Mauz verantwortlich. "Dies ist eine rein private Angelegenheit", gibt der Bauingenieur zu verstehen. Und dies sei nur eine Vor-Aktion gewesen, fügt er an. Denn er sei mit dieser Entscheidung nicht einverstanden. Aber auch noch sehr viele hochkarätige Leute würden sich für das, salopp ausgedrückt, Dagegenstemmen engagieren, so Mauz.

Näheres will der Heimatforscher noch nicht preisgeben. Nur so viel: Er sei dabei alle Akten und Aussagen auch in schriftlicher Form zusammenzustellen, was noch etwa zwei bis drei Wochen in Anspruch nehmen werde. Dann komme es zu einer großen Aktion, denn es habe viele Dinge gegeben, die extrem schief gelaufen seien.