Donaueschingen Natur ein Thema

"Wilde Malerei" im Großformat, Relief-Bilder und Skulpturales – abgehangen, Natur-erprobt: Der Maler und Grafiker Chris Leithaeuser, seit 2010 Mitglied der Künstlergilde Donaueschingen, zeigt aktuelle, freie Arbeiten, die sich mit der Vergänglichkeit, der Urgewalt der Naturkräfte, ihrer Schönheit und dem ihnen innewohnenden Ewigkeits-Versprechen auseinandersetzen. Geboren im westfälischen Wuppertal lebt Chris Leithaeuser jetzt in Donaueschingen. Er ist 2018 nach Bernd Scheller der zweite Künstler der Künstlergilde, der in der Rathausgalerie seine Werke präsentiert. Die Gilde wurde 1970 als lose Interessengemeinschaft von Kunstschaffenden mit der Intention ins Leben gerufen, das kulturelle Leben der Stadt Donaueschingen durch Ausstellungen und gemeinnützige Aktivitäten zu bereichern, um den Gedankenaustausch von und zwischen Kunstinteressierten und Kunstschaffenden in der Region zu fördern.

Die Öffnungszeiten der Ausstellung sind zeitgleich mit den Öffnungszeiten des Rathauses, nämlich Montag bis Freitag von 8.30 bis 12 Uhr, Donnerstag von 14 bis 17.30 Uhr.