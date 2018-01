Donaueschingen Natur bildet Schwerpunkt

Donaueschingen (gvo). Die Bilanz fürs zurückliegende Semester kann sich sehen lassen: Im elften Semester in Folge vermelden VHS-Leiter Jens Awe und sein Team im Städteviereck steigende Kursteilnehmerzahlen. Gut ein Viertel der Kurse (77) war sogar ausgebucht. 12 Zusatzkurse gab es wegen entsprechend hoher Nachfrage. Für diese Erfolgsbilanz hat das Team natürlich auch einiges getan und neben dem Standardprogramm wie Sprachkurse auch viele neue Dinge ins Programm genommen. So kommt beispielsweise das erweiterte Angebot für Kinder und Jugendliche von der Nachhilfe über Klettern, Kanu fahren oder Nähen für Kinder überraschend gut an. Das Gros der VHS-Nutzer sei aber Älter als 50, das letztlich auch über mehr Freizeit verfüge, stellt Awe fest.

Im neuen Semester sind unter den 438 Kursen, Workshops, Seminaren, Vorträgen, Schulungen, Exkursionen oder Studienfahrten (plus 6,6 Prozent) nicht weniger als 121 völlig neue Angebote. Das in einer Auflage von 8000 Stück gedruckte und von heute an überall zu habende Programm sei damit dick wie nie, meint Awe. Die Natur stehe dabei im Fokus.

Entsprechend orientiert sich das Vortragsprogramm an Naturthemen. So wird die Mundelfingerin Elisa Merz von ihrem Forschungsaufenthalt in der Antarktis berichten. In weiteren Vorträgen geht es um die Heilmittel der Hildegard von Bingen, eine Wanderreise quer durch Israel, die Natur als Vorbild für technische Erneuerungen (Bionik) mit den Koryphäen Markus Strauß und Thomas Speck. Dazu gibt es auch Kurse im Bereich Fotografie, Entspannungsangebote in der Natur, Exkursionen in das Vogelschutzgebiet Mettnau oder ins Hüfinger Wuhrholz sowie zum Friedwald Hegau.